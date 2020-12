COVID-19 : Evolution de la situation épidémiologique dans les régions

De nouveaux cas de contamination par le coronavirus et de nouveaux décès ont été enregistrés durant ces dernières 24h dans différentes régions du pays. Voici le point de situation dans quelques gouvernorats :

Béja : Un homme âgé de 89 ans est décédé samedi soir à l’hôpital régional de Mejez El Bab dans le gouvernorat de Béja des suites du coronavirus portant le nombre total des décès dans la région à 67.

Par ailleurs, 16 nouvelles contaminations par le coronavirus ont été enregistrées samedi soir portant le bilan à 2350 cas confirmés dont 2000 se sont rétablis atteignant un taux de guérison de 85% selon la direction régionale de la santé.

Kasserine : Avec 31 nouvelles contaminations par le coronavirus enregistrées samedi soir, le bilan est passé à 2665 cas confirmés dans la région de Kasserine dont 1775 se sont rétablis, 122 sont morts et 768 porteurs encore actifs.

Tozeur : Deux décès supplémentaires dus au coronavirus ont été enregistrés samedi soir dans le gouvernorat de Tozeur portant le bilan à 29 morts, selon la direction régionale de la santé.

Par ailleurs, sur 197 tests, 60 nouvelles contaminations ont été recensées samedi portant le bilan à 1624 cas confirmés.

Gabès : Trois nouveaux décès ont été enregistrés pendant les dernières 24 heures dans le gouvernorat de Gabès et plus précisément à El Hamma, à Gabès ville et à Mareth portant le bilan à 92 morts.

Selon la direction régionale de la santé, 24 nouvelles contaminations ont été également enregistrées portant le bilan à 3442 cas confirmés dont 2963 sont asymptomatiques ou ont dépassé la phase de contamination.

Médenine : Trois malades atteints de la COVID-19 sont décédés durant ces dernières 24h dans le gouvernorat de Médenine portant le bilan à 93 morts.

Par ailleurs, 70 nouvelles contaminations ont été également recensées portant le bilan à 1927 cas confirmés depuis le début de la pandémie.

Le gouvernorat de Médenine a aussi enregistré 34 nouvelles guérisons, selon la direction régionale de la santé.