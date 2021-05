Covid-19: La pandémie toujours sur sa lancée malgré une très légère décrue

Le niveau de risque reste très élevé dans la majorité des gouvernorats, suite à la propagation vertigineuse de la contamination due au non-respect des mesures préventives et des protocoles sanitaires. La situation épidémiologique est difficile et dangereuse et nécessite une vigilance et une prudence extrêmes.

Le membre du Comité scientifique de lutte contre le coronavirus Amen Allah Messaadi a déclaré, ce mardi 25 mai 2021, que la situation épidémique est inquiétante en raison du nombre élevé des tests positifs et ce, malgré une légère amélioration enregistrée ces derniers jours.

Il a indiqué, dans une déclaration à la TAP, que les citoyens doivent faire preuve de vigilance et respecter le protocole sanitaire en vigueur, précisant que le niveau de propagation de la pandémie n’a pas baissé.

« L’amélioration de quelques indices liés à la légère baisse du nombre des patients hospitalisés et du nombre des lits d’oxygène et de réanimation ne doit pas s’accompagner d’un relâchement de l’application du protocole sanitaire », a-t-il affirmé.

Il a ajouté que le Comité scientifique se réunit, aujourd’hui , en vue de faire le point sur la situation sanitaire à la lumière des mesures annoncées pour contenir la pandémie.

69 décès supplémentaires par le coronavirus

69 décès supplémentaires et 1115 nouvelles contaminations par le coronavirus sur un total de 6048 analyses effectuées ont été enregistrés le 24 mai courant, a fait savoir, mardi soir, le ministère de la santé.

Dans son bulletin quotidien sur la situation sanitaire dans le pays, le ministère a indiqué que le nombre de décès totalisés depuis l’apparition de l’épidémie en Tunisie a atteint 12 mille 342 morts.

Le nombre total de guérisons s’est élevé à 298 mille 141 cas après le rétablissement de 1018 personnes. Selon la même source, le taux de positivité a atteint 18,44%.

Toujours selon la même source, depuis le démarrage de la campagne nationale de vaccination le 13 mars dernier jusqu’au 25 mai en cours, 831 824 personnes ont été vaccinées contre le coronavirus dont 560 195 ont reçu la première dose et 271 629 ont fait le rappel. 22 661 personnes ont été vaccinées le 25 mai 2021. 17 846 ont reçu la première dose et 4815 ont fait le rappel.

Jusqu’au 25 mai, 1 956 161 personnes se sont inscrites sur la plateforme nationale de vaccination evax.tn.

Depuis le début de la pandémie en mars 2020, la Tunisie a enregistré 337 529 cas confirmés d’infection au coronavirus dont 298 141 se sont rétablis et 12342 sont morts.

Notons enfin que le laboratoire américain Pfizer a déposé une demande au ministère de la Santé pour obtenir une autorisation de mise sur le marché (AMM) du vaccin anti-covid-19 pour les enfants âgés entre 12 et 15 ans, a indiqué mercredi Meryem Khrouf, directrice de la pharmacie et du médicament au ministère de la Santé.

Elle a précisé dans une déclaration à la TAP que les experts au sein du ministère examinent cette demande. Inscrire les enfants âgés entre 12 et 15 ans parmi la catégorie d’âge concernée par la vaccination dépend de l’évolution de la situation épidémique, a-t-elle noté. Si des études scientifiques confirment la nécessité de vacciner les enfants, le ministère de la santé entamera cette opération dans le cadre des priorités de la stratégie nationale de vaccination, a-t-elle signalé.

La direction américaine d’alimentation et des médicaments a accordé en mois de mai courant une autorisation au laboratoire Pfizer pour la commercialisation du vaccin anti-covid-19 aux enfants âgés entre 12 et 15 ans. Il s’agit des mêmes mesures adoptées par le ministère canadien de la Santé.