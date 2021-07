Covid-19 : L’OMS décrète que la situation en Tunisie est grave

Le représentant de l’Organisation mondiale de la Santé, Yves Souteyrand, a indiqué, dans une déclaration accordée à l’Agence France Presse, que la Tunisie enregistre le taux de mortalité liée au Covid-19 « le plus élevé » de la région avec plus de 16.000 décès pour 12 millions d’habitants.

Il a ajouté que la situation sanitaire est grave et que tous les indicateurs sont au rouge et ce, en raison de la propagation rapide du Variant Delta. Il a, également, souligné que la Tunisie a besoin d’aide et de vaccins pour faire face à cette situation.

Les hôpitaux publics tunisiens sont actuellement confrontés à un afflux inédit de patients, et ne peuvent plus répondre à tous les besoins en raison du manque de personnel et d’équipements.