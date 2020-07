Covid-19: Une opération d’évacuation est prévue le 22 juillet 2020

L’ambassade de Tunisie en Algérie a annoncé dimanche qu’une opération d’évacuation des tunisiens et des algériens mariés avec des tunisiens et résidents en Tunisie, sera assurée, le 22 juillet 2020 à 07h du matin à travers le passage frontalier Oum Touboul.

L’ambassade a appelé ceux voulant bénéficier de cette opération d’évacuation, à réserver dans un hôtel, selon la liste mentionnée sur sa page officielle facebook, et d’envoyer une copie de confirmation de réservation, de passeports et de carte de séjour en Tunisie, à travers l’adresse mail : [email protected]

Un des parents sera dispensé d’appliquer une mise en quarantaine obligatoire s’il accompagnait des enfants de moins de 12 ans, mais avec obligation de respecter l’autoconfinement, a précisé l’ambassade. Une application est disponible sur la page facebook de l’ambassade afin de faciliter l’accomplissement des procédures nécessaires, a encore rappelé la même source.

Le président de la République Kaies Saied, a donné ses directives au ministre des affaires étrangères Noureddine Ray, afin d’assurer le retour des tunisiens bloqués en Algérie, selon un communiqué de la présidence de la République.

La Tunisie avait pris des mesures sanitaires rigoureuses afin de prévenir une propagation du coronavirus.