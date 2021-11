Covid : Le traitement Paxlovid développé par Pfizer bientôt sur le marché aux USA

Une bonne nouvelle dans la lutte contre la Covid, pour compléter l’offre de traitement actuellement disponible. Le laboratoire Pfizer avait annoncé mardi 16 novembre 2021 avoir demandé une autorisation en urgence de mise sur le marché de sa pilule anti-Covid, Paxlovid, à la FDA, la Food & Drug Administration.

« L’annonce d’aujourd’hui change vraiment la donne dans nos efforts mondiaux pour stopper les ravages causés par cette pandémie. Ces données suggèrent que notre traitement antiviral candidat, si approuvé par les autorités de régulation, a le potentiel de sauver des vies de patients, réduire la gravité des infections du Covid-19, et éviter jusqu’à neuf sur dix hospitalisations. » a déclaré le patron de Pfizer, Albert Bourla.

Concernant ce médicament, il s’agit plus précisément d’un « inhibiteur de protéase », c’est-à-dire une molécule qui inhibe une enzyme coupant les liaisons peptidiques des protéines, empêchant ainsi le virus de faire ce pour quoi il est programmé. Un véritable « antiviral sur mesure » mis au point pour cibler directement la « colonne vertébrale » du virus et ainsi l’empêcher de se développer dans les fosses nasales, la bouche et les poumons.

« Nous avons conçu PF-07321332 comme une thérapie orale potentielle qui pourrait être prescrite au premier signe d’infection, sans exiger que les patients soient hospitalisés ou en soins intensifs », expliquait déjà en août dernier Mikael Dolsten, directeur scientifique et président de la recherche mondiale et du développement médical chez Pfizer, dans un communiqué. Et d’expliquer en septembre dernier qu’en cas de résultats concluants, « nous pensons que ce traitement pourrait aider à arrêter le virus très tôt – avant qu’il ait la possibilité de se répliquer largement – en empêchant potentiellement les cas symptomatiques de la maladie chez ceux ayant été exposés et en freinant le début de l’infection chez d’autres ».