Création d’un Fonds d’honneur de 2,4 millions d’euros au profit des entrepreneurs du tourisme durable, de l’artisanat et du patrimoine

Un « fonds d’honneur » de 2,4 millions d’euros (soit environ 5,9 millions de dinars) est crée au profit de « Initiative Tunisie », réseau de sept associations de financement et d’accompagnement des entrepreneurs dans les secteurs du tourisme durable, de l’artisanat et du patrimoine, a-t-on appris jeudi, auprès du ministère du tourisme et de l’artisanat.

Le fonds est crée dans le cadre de la réalisation du programme « Tounes Wijhetouna » (Tunisie, notre destination), financé par de l’Union européenne, à hauteur de 45 millions d’euros (environ 475 millions de dinars) et mis en place par le ministère du tourisme et de l’artisanat pour la diversification de l’offre touristique et le soutien au secteur de l’artisanat en collaboration avec plusieurs partenaires internationaux.

Grâce à ce fonds, les associations du réseau Initiative Tunisie financeront et accompagneront 500 entrepreneurs, sur une période de 40 mois. Des comités de chefs d’entreprise et experts de l’entrepreneuriat locaux, attribueront ainsi, des prêts d’honneur à 0% taux d’intérêt, aux créateurs et repreneurs d’entreprises, inscrivant leur action dans le cadre du programme « Tounes Wijhetouna ». Ces prêts (qui peuvent aller de 5 mille à 30 mille dinars) assortis d’un délai de grâce de 6 mois, seront remboursés sur 5 ans, d’après la même source.

Un accompagnement sera proposé à chaque entrepreneur pendant ces années. Il peut prendre la forme d’un suivi régulier ou d’un parrainage avec un bénévole.

« Les crédits sont de nature à encourager les jeunes à compter sur eux même pour créer leurs propres projets, a indiqué le ministre du tourisme et de l’artisanat Habib Ammar, lors de la réunion dédiée mercredi, au lancement officiel du fonds, soulignant l’importance de ce genre de projet dans la création d’emploi et la relance du développement dans les régions intérieures.

Initiative tunisie fait partie d’initiative France, réseau dédié à la création et au financement des entreprises. Elle est active dans le tourisme depuis 2014.

« Tounes Wijhetouna », ou programme d’appui à la diversification du tourisme, de développement des chaînes de valeurs de l’artisanat et du design, et à la valorisation du patrimoine culturel, est un programme qui s’étend sur 6 ans de 2019 jusqu’à 2024. Ce programme, financé principalement, par l’UE, outre des contributions de coopération allemande GIZ et de l’Italie, ambitionne de diversifier l’offre touristique tunisienne en créant des synergies entre les secteurs du tourisme, de l’artisanat, des produits du terroir et du patrimoine culturel.