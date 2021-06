Création d’une société tuniso-libyenne de transport routier de personnes et de marchandises

Le président de l’Union du monde arabe de transports et de services, Bahloul Hamrouni, a annoncé la création d’une société tuniso-libyenne pour le transport routier de personnes et de marchandises, et ce, lors de la rencontre tuniso-libyenne de transport de marchandises, organisée dimanche, à Monastir, sur le thème « Pour de nouveaux horizons ».

Le secrétaire général de l’Union, Taoufik Dabbous, a ajouté que cette société contribuera à résoudre les problèmes et à faciliter les procédures de transport entre les deux pays.

De son côté, le directeur général des transports maritimes et des ports au ministère tunisien des transports et de la logistique, Youssef Ben Romdhane, a annoncé l’accélération des procédures afin de créer une nouvelle ligne maritime entre la Tunisie et la Libye pour le transport de passagers et de voitures.

Il a, par la même occasion, fait savoir que d’autres projets sont programmés, dont la réalisation de nouveaux postes frontaliers, afin d’impulser le rapprochement entre les deux pays.

Et d’ajouter que la Tunisie est prête à recevoir les libyens via le port de la Goulette et celui de Zarzis, lequel constituerait le maillon entre les lignes maritimes des pays du monde vers la Libye, d’autant plus que la Méditerranée assur 30% du trafic maritime mondial.

Le chef de l’Union générale des travailleurs libyens et président du Syndicat général du transport aérien, Abdessalam Mohammad Temimi, a indiqué que les aéroports libyens sont ouverts et nécessitent des travaux de modernisation, estimant qu’il est temps de réactiver les anciens accords entre l’OACA, Tunisair et les sociétés de services et de sous-traitance afin d’activer le trafic aérien entre les deux pays.

Il importe de noter que l’Union du monde arabe de transports et de services vient d’être créée le 18 avril 2021, dans le but d’examiner les moyens de développer la coopération économique et dans le domaine de transport entre les deux pays.