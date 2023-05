D’anciens ambassadeurs US demandent à Biden de suspendre l’aide à la Tunisie

Un certain nombre d’anciens ambassadeurs américains ont demandé au président Joe Biden de « suspendre immédiatement toute aide américaine au gouvernement tunisien » à la suite du « coup d’État » de Kais Saied et du « tournant dramatique de la Tunisie vers la répression et le régime autoritaire». Evoquant un « démantèlement de toutes les institutions démocratiques du pays » et l’instaurant d’un « système hyperprésidentiel sans aucun contrôle de son pouvoir », ils soulignent que « prêter l’argent de nos contribuables et notre légitimité à Saied ne fera qu’encourager d’autres dirigeants populistes à croire qu’ils peuvent eux aussi s’en sortir en démantelant les institutions démocratiques ».

Se référant à un prêt de 1,9 milliard de dollars du Fonds monétaire international (FMI), les ex ambassadeurs US ont déclaré : « Les États-Unis devraient demander au conseil d’administration du FMI de refuser un accord final tant que la Tunisie n’aura pas rempli des conditions politiques spécifiques, notamment la libération des prisonniers politiques et la mise en place d’un dialogue national véritablement inclusif et d’une feuille de route politique.

La lettre a été signée par 21 anciens hommes politiques, universitaires, militants des droits de l’homme et universitaires, dont l’ancien ambassadeur des États-Unis en Russie, Michael McFaul, l’ancien secrétaire d’État adjoint aux affaires du Proche-Orient, Jeffrey Feltman, l’ancien envoyé en Tunisie, Jake Walles, l’ancien représentant en Syrie et en Algérie, Robert Ford, ainsi que Sarah Leah Whitson, de l’organisation Democracy for the Arab World Now (DAWN), souligne le site Al-Monitor.