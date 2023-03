La Libye répond aux déclarations de Kais Saied sur le champ pétrolifère de Bouri

Dans la première réponse officielle de la Libye aux déclarations du président de la République, Kais Saied concernant les droits de la Tunisie sur le champ pétrolifère de Bouri, le ministre libyen du pétrole et du gaz, Mohammed Oun, a affirmé que l’affaire du champ pétrolifère de Bouri a été tranchée par un arrêt de la Cour internationale de justice, qui a déterminé que la Libye avait le droit sur le champ pétrolifère dans une décision rendue en 1982.

Cité par « Libya Observer », Oun a indiqué que les frontières maritimes entre la Libye et la Tunisie sont définies et que l’arrêt a été rendu sur la base d’un accord entre la Libye et la Tunisie. Il a ajouté que les déclarations du président tunisien concernant le gisement de Bouri étaient « erronées ». Il a ajouté que Saied parlait peut-être du plateau continental au titre duquel les deux pays ont noué un partenariat, précisant qu’ils avaient créé une société conjointe pour l’exploitation des ressources pétrolières et gazières du plateau sous le nom de « Joint Oil » en 1988, mais qu’elle n’a pas commencé à travailler depuis. Oun a également indiqué que la réponse à ces déclarations tunisiennes est censée venir de la plus haute hiérarchie de l’État libyen.

Saied a déclaré que la Tunisie n’a tiré que peu d’avantages du champ pétrolifère de Bouri, ajoutant qu’il y avait une intention de diviser le champ en deux moitiés avec la Libye, mais que cette proposition a été rétractée, remarquant dans une déclaration lors de sa visite au siège de l’ETAP, qu’après janvier 1974, date de la déclaration d’unité entre la Tunisie et la Libye, la proposition de partage a été rejetée par la partie tunisienne, et la Libye a fait appel à une compagnie américaine qui était au bord de la faillite et a mis en place une plate-forme pour l’extraction du pétrole, précipitant les relations entre la Libye et la Tunisie dans un nouvel épisode de tensions.

Le président tunisien a indiqué que l’ancien secrétaire général de la Ligue des États arabes, Mahmoud Riyad, avait joué un rôle de médiateur entre les deux pays et s’était mis d’accord avec eux pour porter la question devant la Cour internationale de justice.

Le champ pétrolifère de Bouri est situé à 120 kilomètres au nord de la côte libyenne et produit environ 23 000 barils de pétrole par jour. Il est géré par la Mellitah Oil and Gas Company en partenariat avec la société italienne Eni, souligne Libya Observer.