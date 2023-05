Démantèlement d’un réseau de trafic de personnes via la frontière Tuniso-algérienne

Les unités de la garde nationale opérant dans les gouvernorats de Kasserine et de Sfax sont parvenues à arrêter des étrangers et des Tunisiens s’activant dans des réseaux de trafic clandestin de personnes via la frontière Ouest du pays (avec l’Algérie).

Dans un communiqué publié, lundi, le porte-parole de la garde nationale a affirmé que l’unité d’enquêtes et d’investigation relevant de Garde nationale de Thala (gouvernorat de Kasserine) a arrêté un étranger et démantelé une « entente criminelle active dans le domaine du trafic des personnes ».

L’opération a été menée suite à des informations parvenues aux autorités sécuritaires sur des activités suspectes de cette entente criminelle dans le domaine du trafic de ressortissants subsahariens vers la Tunisie via les frontières terrestres ouest de la Tunisie en direction de Thala et leur délogement vers la ville de Hammamet (gouvernorat de Nabeul) avant de les transférer vers le gouvernorat de Sfax.

Le porte-parole a ajouté dans sa déclaration aux médias qu’une embuscade a été soigneusement tendue pour démasquer la grosse tête de ce réseau, lequel est un ressortissant d’un pays subsaharien (sans le citer).

La personne en question coordonne avec d’autres éléments issus de pays voisins (sans les citer) dans le dessein d’accueillir les ressortissants subsahariens et, partant, faciliter leur franchissement de la frontière Tuniso-algérienne.

Dans le cadre de ce coup de filet sécuritaire, deux autres personnes ont été placées en garde, a révélé la source sécuritaire, précisant qu’il s’agit bien d’un tunisien et d’un ressortissant d’un pays subsaharien.