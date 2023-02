Des blessés et des familles des martyrs de la Révolution en rassemblement de protestation à la Kasbah

Des blessés et des membres des familles des martyrs de la Révolution ont observé, mardi matin, un rassemblement de protestation devant la présidence du gouvernement à la Kasbah.

interrogés par le journaliste de la TAP, les manifestants ont revendiqué l’accès aux soins et leur droit à l’emploi. ils appellent à inscrire leur nom sur les listes officielles des blessés et martyrs de la Révolution, se plaignant de la détérioration de leurs conditions de vie.

Moslem Gazdallah, un blessé de la Révolution originaire de Ouardanine, a indiqué que les blessés de la révolution se voient privés de leurs droits les plus éleéentaires à tel point que certains d’entre eux choisissent de s’immoler face à l’indifférence des autorités.

Gazdallah a pointé du doigt le retard enregistré dans la mise en place de la fondation Fida qui se charge d’accueillir et d’orienter les victimes des attentats terroristes, parmi les militaires, les agents des forces de sécurité intérieure, la douane, ainsi que les ayants-droits des martyrs et blessés de la révolution. La fondation a été créée en vertu du décret n°20 de l’année 2022, du 09 avril 2022.

Gazdallah a passé en revue les problèmes auxquelles font face les blessés et familles des martyrs de la Révolution depuis 2011 dont notamment l’accès aux soins et les difficultés financières.

Leila Khadhraoui, parente d’un martyr de la Révolution non inscrit sur les listes officielles, a affirmé qu’elle partage la même frustration que toutes les autres familles.

