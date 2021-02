Des discussions pour relancer le projet de liaison aérienne directe entre le Cameroun et la Tunisie

Des discussions sont en cours sur la possibilité de relancer le projet de liaison aérienne directe pour relier le Cameroun et la Tunisie soit par le biais du transporteur aérien national [Tunisair] soit par le secteur privé », a rapporté le ministère camerounais du Commerce sur sa page Facebook, citant le nouvel ambassadeur de Tunisie au Cameroun, Karim Ben Becher.

- Publicité-

Le diplomate ne donne pas plus de détails sur les discussions en cours, mais le projet de Tunisair d’ouvrir une ligne aérienne directe vers le Cameroun aurait dû être lancé en 2020. Or, avec la pandémie de coronavirus, il n’a pas abouti. « Il était prévu de créer une première ligne reliant Tunis à Yaoundé et Douala avec, peut-être, des escales à Ndjamena et Libreville. Malheureusement, nous avons été touchés par la pandémie de coronavirus, qui a touché les compagnies aériennes du monde entier », a déclaré le diplomate.

En juillet 2020, à la fin de son mandat au Cameroun, Jalel Snoussi (prédécesseur de Karim Ben Becher) avait indiqué que depuis plus de deux ans, le projet avait été retardé par des problèmes fiscaux et des problèmes de flotte de Tunisair. « La compagnie aérienne publique travaille à l’augmentation de sa flotte en vue de dynamiser ses lignes, notamment africaines. La liaison aérienne directe avec le Cameroun sera immédiatement lancée dès que la flotte sera suffisamment augmentée », a expliqué Jalel Snoussi.

Le projet de liaison aérienne directe Tunisie-Cameroun est né comme une solution au faible contact entre les opérateurs économiques des deux pays. En effet, comme l’a regretté l’ancien ambassadeur, peu d’opérateurs camerounais se rendent en Tunisie.