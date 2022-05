Des dizaines de migrants disparus au large des côtes tunisiennes

Un bateau transportant des migrants en provenance de Libye a chaviré au large des côtes tunisiennes, provoquant une opération de sauvetage mercredi après qu’un corps ait été retrouvé et que des dizaines de personnes aient été portées disparues.

L’Organisation internationale pour les migrations a déclaré que 75 personnes étaient portées disparues et que 30 autres avaient été secourues après le naufrage du bateau au large de Sfax. Il serait parti de Zouara, dans le nord de la Libye.

La Méditerranée centrale, qui relie la Libye et les pays du Maghreb à l’Italie ou à Malte, est la route migratoire la plus dangereuse au monde, selon l’OIM. L’agence de l’ONU estime que plus de 1 500 personnes sont mortes ou ont disparu dans cette zone en 2021 et plus de 500 à ce jour en 2022.