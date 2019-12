Des drones américains fabriqués en Tunisie

La Division « Contrats militaires » du Pentagone, ministère américain de la Défense, a annoncé avoir attribué au constructeur AeroVironment Inc. de Simi Valley, en Californie, un contrat à prix fixe de 8 584 734 $ portant sur huit systèmes d’aéronefs sans pilote (drones) et un premier ensemble de pièces de rechange avec logiciel d’exploitation. Des appels d’offres ont été lancés par Internet et l’un d’eux a été reçu.

Les travaux seront réalisés en Tunisie et devraient être achevés le 31 mai 2020. Pour l’exercice 2020, des fonds de ventes de matériel militaire à l’étranger d’un montant de 8 584 734 $ ont été engagés au moment de l’attribution.