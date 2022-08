Des entrepreneurs en herbe concourent pour le financement du projet INVESTMED

Le projet INVESTMED, financé par l’UE, vise à éliminer les obstacles à la réussite d’un entrepreneuriat durable dans des secteurs clés des pays du sud de la Méditerranée. À cette fin, le projet offre un soutien financier direct aux entrepreneurs à fort potentiel et aux jeunes entreprises en Égypte, au Liban et en Tunisie.

Les candidatures pour ce financement ont été ouvertes l’année dernière, et les meilleures propositions de chaque pays, évaluées par des experts externes, ont été invitées à présenter leur idée d’entreprise à un panel international.

Chaque pays a organisé un événement de présentation de deux jours, accueilli par les partenaires d’INVESTMED, Beyond Group (Liban), CEEBA (Égypte) et BUSINESSMED (Tunisie). Au total, 65 start-ups et MPME présélectionnées dans les trois pays ont concouru pour des subventions allant jusqu’à 20 000 euros afin de les aider à mettre en œuvre de nouvelles stratégies, à créer de nouveaux produits et services, ou à exporter leurs produits et à atteindre de nouveaux marchés. En plus de la subvention, les gagnants bénéficieront d’un soutien personnalisé et de programmes de renforcement des capacités dispensés par des organisations de soutien aux entreprises sélectionnées dans leur pays.

Le projet INVESTMED est cofinancé par l’Union européenne dans le cadre du programme ENI CBC Bassin Maritime Méditerranée 2014-2020.