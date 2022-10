Des opérateurs de 15 pays attendus  au SIAT 2022

« L’Investissement Intelligent pour un Développement Durable » tel est le thème de la 14ème édition du Salon International de l’Investissement Agricole et de la Technologie « SIAT 2022 » , qui se tiendra du 12 au 15 Octobre 2022 au Parc des expositions du Kram .

Organisée par l’Agence de Promotion des Investissements Agricoles(APIA), la 14ème édition sera marquée par la participation d’opérateurs venant de 15 pays dont l’Egypte, la France, les Etats Unis d’Amérique, l’Inde, l’Indonésie, la Russie et le Congo. Le salon offre aux agriculteurs et investisseurs une occasion pour exposer leus nouvelles technologies et prendre connaissance des opportunités disponibles pour la promotion de la production agricole, a indiqué la Directrice Générale de l’APIA, Inji Douggui.

Elle a ajouté lors d’une conférence de presse, tenue, jeudi, à Tunis, que le concours national sur les solutions Technologiques appliquées à l’Agriculture « GREEN’TIC » qui se tient dans le cadre de ce salon est maintenu et « 19 startups ont été sélectionnées pour participer à ce concours qui aura lieu é le 17 octobre 2022 ».

A noter que trois prix seront décernés aux meilleurs projets, de ce concours. Ils varieront entre 10 mille dinars pour le premier prix, 7 mille pour le deuxième et 5 mille pour le troisième.

Au programme du SIAT 2022, figurent plusieurs manifestations telles qu’une exposition des technologies de pointe et des acquis de la recherche dans les domaines agricole, agro-alimentaire, de la pêche et des services qui leur sont liés, et des rencontres de partenariat entre promoteurs tunisiens et partenaires étrangers en vue de nouer des relations commerciales et de conclure des contrats de production.

Environ 15 séances de démonstration sont, en outre programmés, pour présenter les nouveautés technologiques et techniques destinées à améliorer la production et valoriser les produits agricoles.

Par ailleurs, Douggui a souligné que le premier forum international sur l’investissement responsable sera organisé, à cette occasion, à l’initiative de l’APIA et en partenariat avec l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).

Le SIAT 2022, qui occupera une superficie de 10 mille m2, enregistrera la participation de 220 exposants. Quelque 12 mille visiteurs y sont attendus, selon les organisateurs.