Des organisations syndicales expriment leur soutien à la grève du secteur public en Tunisie

Plusieurs organisations syndicales ont exprimé, dans un communiqué commun, leur « pleine solidarité et leur soutien » à la grève générale du secteur public en Tunisie décrétée ce jeudi 16 juin 2022 par l’Union générale tunisienne du travail (UGTT).

Ce communiqué est signé, notamment, par l’union des travailleurs Palestiniens, L’Internationale des services publics, l’union syndicale des travailleurs nigériens, la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal, la Confédération syndicale du Burkina Faso, la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, la Confédération française démocratique du travail, l’union générale des travailleurs en Espagne, la Confédération syndicale des Commissions ouvrières (Espagne), l’union nationale des travailleurs du Congo, la Confédération syndicale des travailleurs du Togo et la confédération ivoirienne des syndicats libres.

Les signataires ont exprimé leur entière solidarité avec l’Union générale tunisienne du travail et leur soutien à la grève du secteur public en Tunisie et aux revendications légitimes des travailleurs tunisiens, dont notamment, la mise en œuvre des conventions sectorielles collectives, l’augmentation du salaire minimum garanti, l’organisation de négociations sociales pour ajuster les salaires dans la fonction publique et dans le secteur public et le retrait de la circulaire n° 20 qui menace le droit aux négociations.

Ils ont, également, exprimé leur soutien à l’UGTT qui demeure attachée, ont-ils-dit, au dialogue social comme seul moyen de sortie de la crise en Tunisie.

Le secrétaire général de l’UGTT, Nourredine Taboubi a déclaré, aujourd’hui, que le taux de participation à la grève générale dans le secteur public, qui concerne 159 entreprises et établissements publics, a atteint 96%.