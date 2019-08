désignation des arbitres de la 2e journée

Désignation des arbitres qui dirigeront les matches de la deuxième journée du championnat de Tunisie de la ligue 1 professionnelle de football, prévus mercredi 28, jeudi 29 août courant.

Mercredi 28 août Arbitres

Au Bardo à huis clos (16h30)

Stade Tunisien – CS Chebba Walid Bennani

A Hammam-lif (16h30)

CS Hammam-Lif – Club Africain Rochi guezguez

A Menzel Bouzelfa (16h30)

AS Soliman – US Tataouine Nidhal Letaief

A Sfax huis clos (18h00)

CS Sfaxien – ES Metlaoui Mohamed Chaabane

Jeudi 29 août

A Kairouan (16h30)

US Ben Guerdane – JS Kairouan Karim Khemiri

Dimanche 1er septembre

A Hammam-Sousse (16h00)

ES Sahel – US Monastir

(ndlr): le match entre l’Espérance ST et le CA Bizertin sera désigné ultérieurement.