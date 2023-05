Deux Français tués et deux autres blessés dans le crash de deux avions ultra légers à Chott Jerid

-Deux Français ont été tués et deux autres blessés, hier samedi, dans le crash de deux avions ultra légers à Chott Jerid, a annoncé, dimanche, le porte-parole de la protection civile, précisant que l’incident s’est produit au niveau de la frontière entre les gouvernorats de Tozeur et Kébili dans le sud-est du pays.

Etaient à bord du premier avion qui s’est écrasé, deux Français âgés de 60 et 62 ans, les deux légèrement blessés, alors que le deuxième avion léger avait pris feu avec à son bord deux corps calcinés, ceux du pilote et de son accompagnateur, tous deux aussi de nationalité française, âgés de 78 et 55 ans, d’après le porte-parole.

Dans un communiqué publié sur sa page officielle Facebook, la même source a souligné que des équipes de secours et de sauvetage relevant la direction régionale de la protection civile de Tozeur ont été déployées sur les lieux et ont secouru les deux blessés avant de transporter les deux corps calcinés de la zone de Chott Jerid vers l’hôpital régional de Tozeur.

Le porte-parole a ajouté qu’une unité de l’armée de l’air a mobilisé un hélicoptère aux fins de retrouver les deux aéronefs, ce qui a permis de les localiser avec aisance et d’intervenir à temps avec toute l’efficacité requise.