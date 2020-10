Deux patrouilleurs des gardes-côtes libyens réparés au chantier naval de Bizerte

Les garde-côtes libyens ont pris livraison de deux de leurs patrouilleurs après avoir été réparés dans le chantier naval de Bizerte, rapporte le site Libyan Observer, précisant que l’Italie et l’Union européenne financent les travaux d’entretien dans le cadre du Fonds fiduciaire d’urgence de l’Union européenne.

Les deux unités renforceront les capacités des garde-côtes libyens en matière d’opérations de recherche et de sauvetage, de lutte contre la traite des êtres humains et de crime organisé sur le littoral, selon la délégation de l’UE en Libye.

« La réparation de ces deux navires a été un excellent exemple de la coopération constructive entre l’Union européenne, un État membre de l’UE – l’Italie – et la Libye », a déclaré l’ambassadeur désigné de l’UE en Libye, Jose Sabadell, qui a assisté à la remise des navires au GACS à Bizerte.

« Nous avons tous un intérêt commun : la stabilité et la sécurité en Libye, et l’UE reste déterminée à soutenir le peuple libyen dans cet effort ». Il a ajouté.

De son côté, le directeur des garde-côtes libyens, le général Mohamed Fitouri Ahmed a exprimé sa gratitude pour le soutien de l’UE et du ministère italien de l’Intérieur, déclarant que l’objectif commun est la lutte contre le trafic et le crime organisé.