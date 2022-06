Deuxième grand jour de grève des cheminots britanniques

La grève des cheminots britanniques reprend jeudi au lendemain de négociations infructueuses sur des hausses salariales en phase avec l’inflation, qui atteint des records dans le pays et pourrait dépasser 11% en fin d’année.

C’est le deuxième grand jour de grève de la semaine, qui pourrait être suivi par un troisième samedi. Seul un train sur cinq circulera et les lignes ne seront ouvertes qu’entre 7H30 et 18H30, une plage horaire plus réduite que d’habitude.

Face à cette mobilisation historique, le gouvernement a annoncé jeudi son intention de modifier la loi pour permettre le recours à des travailleurs intérimaires pour remplacer les grévistes et réduire l’impact qu’il juge « disproportionné » des grèves.

Sous réserve d’approbation du Parlement, ces modifications devraient entrer en vigueur au cours des prochaines semaines et s’appliqueront à l’Angleterre, l’Écosse et le Pays de Galles.

Pour le ministre des Transports, Grant Shapps, cette réforme est « vitale » et « garantira que toute future grève causera moins de perturbations et permettra à un personnel adaptable, flexible et qualifié de continuer à travailler ».

Le gouvernement a également annoncé qu’il augmentait les dommages-intérêts maximums que les tribunaux peuvent infliger à un syndicat, lorsque la grève a été jugée illégale. Pour les plus grands syndicats, l’indemnité maximale passera de 250 000 livres sterling à 1 million (1,16 million d’euros).