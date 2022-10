Dix régions seront dotées d’un appareil de mammographie en 2022

Le ministère de la santé a indiqué que 10 régions relevant de plusieurs gouvernorats seront dotées d’un appareil de mammographie, dans le cadre du programme « Essaha Aziza », mis en œuvre en partenariat avec l’Union Européenne.

Le ministère a précisé dans une note d’information publiée à l’occasion de la célébration de l’Octobre rose que les gouvernorats de Kasserine, Gabès et Kébili ont bénéficié du même équipement dans le cadre de ce programme.

La direction des soins et de santé de base a préparé un programme de sensibilisation riche et varié en collaboration avec ses partenaires que ce soit au niveau du ministère de la santé (Office national de la famille et de la population, la direction de médecine scolaire et universitaire et le centre de protection de la mère et l’enfant à Mellassine) ou au niveau des structures nationales relevant du ministère des affaires sociales (CNAM, la direction générale de l’inspection de médecine de travail) et la poste Tunisienne.

Les activités de sensibilisation consistent notamment en la programmation d’une journée d’information sur la prévention et le dépistage du cancer du sein et une journée de sensibilisation au centre commercial Carrefour à la Marsa avec la contribution des partenaires et spécialistes.

Selon la même source, le cancer du sein est le premier cancer féminin en Tunisie avec un taux de 30 pc en 2020 et 38 pc en 2021 des cancers chez la femme. 3500 nouveaux cas ont été enregistrés en Tunisie en 2020 et 3684 en 2021 soit une hausse de 184 cas.