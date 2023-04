Documed festival 2023: 20 films de 11 pays sélectionnés

20 films représentant 11 pays (Tunisie, France, Italie, Algérie, Espagne, Belgique, Maroc, Coatie, Egypte, Grèce et Palestine) viennent d’être sélectionnés pour la sixième édition de « Documed Festival » (Festival du cinéma documentaire méditerranéen en Tunisie) qui se tiendra à la Cinémathèque Tunisienne du 3 au 6 mai 2023.

Ci-après la liste des films récents (2021, 2022 et 2023) sachant que le programme détaillé sera dévoilé prochainement par l’association Cinéma Documentaire:

ALIAS

Tatiana Botovelo

2022 / 46′

Pays de production : France

Pays de réalisation : France

A RESTANZA

Alessandra Coppola

2021 / 90′

Pays de production : Belgique

Pays de réalisation : Italie

AZETTA

Djamal Bacha

2022 / 20′

Pays de production : Algérie

Pays de réalisation : Algérie

GANADO O DESIERTO

Francisco Vaquero Robustillo

2022 / 84′

Pays de production : Espagne

Pays de réalisation : Espagne Portugal

HAIR HOUSE

Malika Maalainine

2022 / 55′

Pays de production : Maroc

Pays de réalisation : Maroc

HORS-TITRE

Wiame Haddad

2022 / 4′

Pays de production : France

Pays de réalisation : France

KARIM

Gonzalo Ballester

2022 / 24′

Pays de production : Espagne

Pays de réalisation : Espagne

.

LA SALUD NAUFRAGA EN LA FRONTERA SUR

Alba Villén – Ignacio Mar?n

2021/13′

Pays de production : Espagne

Pays de réalisation : Espagne

LES OEUFS DU SERPENT

Margot Mancel-Neto

2022 / 31′

Pays de production : France

Pays de réalisation : France

MAHFEL

Amen Okja

2022 / 42′

Pays de production : Tunisie

Pays de réalisation : Tunisie

ME ENTIENDES?

Otto Lazic?-Reuschel

2022 / 30′

Pays de production : Italie

Pays de réalisation : Espagne

MJESTA KOJA CEMO DISATI

Davor Sanvincenti

2022 / 22′

Pays de production : Croatie

Pays de réalisation : Croatie

NOS OMBRES D’ALGERIE

Vincent Marie

2022 / 52′

Pays de production : France

Pays de réalisation : France

PUPUS

Miriam Cossu – Sparagano Ferraye

2021 / 33′

Pays de production : Italie

Pays de réalisation : Italie

SICILIENS D’AFRIQUE TUNISIE TERRE PROMISE »

Marcello Bivona

2022 / 72′

Pays de production : Italie

Pays de réalisation : Italie

THE ORANGE BOBBER

Khaled Alsbaai

2022 / 12′

Pays de production : Egypte

Pays de réalisation : Egypte

UNE JEUNESSE ITALIENNE

Mathieu Volpe

2022 / 81′

Pays de production : Belgique, France

Pays de réalisation : Italie

VOUTES

Tasos Gkinosatis

2021 / 39′

Pays de production : Grèce

Pays de réalisation : Grèce

XEOSONICA ATLANTICO

Andrés Mah?a

2023/ 22′

Pays de production : Espagne

Pays de réalisation : Espagne

YALLAH GAZA

Roland Nurier

2023 / 101′

Pays de production : France

Pays de réalisation : Palestine

Le pôle DocuMed de l’Association Cinéma Documentaire Tunisien organise annuellement le Festival du Cinéma Documentaire Méditerranéen en Tunisie qui propose un panorama de la production documentaire des pays Méditerranéens durant les 2 dernières années. Il diffuse des films documentaires de création en provenance des pays du pourtour méditerranéen consacrés à des enjeux sociétaux et politiques comme à des aspects anthropologiques et culturels de la région. Il a pour but de promouvoir le rayonnement et la diffusion de films documentaires et de favoriser les échanges entre professionnels, créateurs et public dans un esprit d’ouverture sur les diversités anthropologiques, culturelles et sociales.

