Dr Abdelmalek: 14 décès en quatre jours !

Docteur Rim Abdelmalek, du service des maladies infectieuses à l’hôpital de la Rabta, a annoncé, ce mercredi 7 avril 2021, le décès de 14 personnes, durant les derniers quatre jours, à cause du coronavirus.

Lors de son intervention sur Mosaique fm, Dr Abdelmalek a expliqué que plusieurs patients covid-19 ont été transférés aux urgences, après la détérioration de leur état de santé, soulignant que plusieurs d’entre eux sont décédés.

Elle a, dans ce contexte, indiqué qu’on n’a pas, encore, confirmé que cela est dû à leur contamination par la nouvelle souche britannique, affirmant, cependant, que cette dernière se propage plus vite et pourrait être plus dangereuse.