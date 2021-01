EFE-Tunisie inaugure son bureau à Zarzis

Soucieux de se rapprocher davantage des jeunes chercheurs d’emplois dans la région du Sud dela Tunisie, EFE-Tunisie avec l’appui de l’Ambassade des Etats Unis à Tunis, a inauguré, jeudi 07janvier 2021, son bureau à Zarzis.

Cette inauguration s’inscrit dans le cadre des activités que mènent EFE-Tunisie pour soutenir les jeunes dans les régions marginalisées. L’événement a réuni plusieurs personnalités dont SEM.

Donald Blome, ambassadeur des Etats Unis en Tunisie, Mme Saloua Sghaier, Ministre de l’Industrie, de l’Energie et des Mines et Maître Donia Ellouze, Présidente d’EFE-Tunisie qui a commencé par le mot de bienvenue avant de prononcer son discours d’ouverture.

Plusieurs parties prenantes des secteurs privé et public ont également assisté à cet évènement qui a été marqué par la signature de plusieurs conventions de partenariats notamment avec le parc des activités économiques de Zarzis, des entreprises privées de la région et ISET Djerba.

Ces conventions devraient permettre de tisser des liens et renforcer les relations entre les partenaires locaux dans cette region et du coup renforcer le rôle d’EFE-Tunisie dans son plan d’action visant l’insertion professionnelle des jeunes tout en renforçant leurs capacités fonctionnelles et leurs compétences.

Cette cérémonie sera l’occasion de présenter les principaux objectifs du programme, les réalisations effectuées et les projets à venir.

Maître Donia Ellouze, a ainsi ouvert le bal, SEM Donal Blome a annoncé avec beaucoup d’enthousiasme ce partenariat avec EFE-Tunisie, souligant qu’il figure parmi les projets les plus importants en termes de chiffres, d’où la mise en place d’une enveloppe de 2.8 M de Dollars, depuis 2017. Ce projet constitue une contribution à l’appui aux jeunes dans les régions d’intérieur pour acquérir les qualifications et les compétences appropriées afin de garantir une meilleure insertion professionnelle. Plus, de 500 jeunes ayant bénéficié de cette appui dans les volets emploi et entrepreneuriat.

De son côte, Mme Saloua Sghaier, a souligné de son côté l’importance qu’accorde le ministère à la formation continue et la nécessité que ce soit en adéquation avec les attentes des acteurs économiques et l’intérêt de la mise à disposition des compétences techniques dans les domaines spécifiques au vu de l’impact qu’elles ont sur le positionnement des entreprises dans les chaines de valeurs mondiales permettant, ainsi de renforcer la croissance locale et nationale.

Cette inauguration est la resultante de l’effort fourni par EFE-Tunisie avec l’appui financier de l’ambassade en question. Elle a ajouté que le programme dans le cadre duquel le bureau de Zarzis a vu le jour a permis à 500 jeunes de bénéficier de plusieurs formations dont la formation en competences comportementales et attitudes professionnelles, et des formations sur le développement des compétences techniques.

Rappelons qu’EFE-Tunisie veille à mobiliser les compétences et l’expertise necessaire pour renforcer la capacité des jeunes chercheurs d’emploi tout en assurant la proximité des différentes structures publiques et privés qui pourraient concourir à consolider leurs compétences et leur assurer une meilleure intégration.