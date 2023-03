Egypte : Prêt de 7 milliards de dollars de la Banque mondiale

La Banque mondiale a annoncé mercredi qu’elle a approuvé un prêt de 7 milliards de dollars pour soutenir les efforts de l’Égypte visant à renforcer le secteur privé et à améliorer ses efforts pour lutter contre les impacts du changement climatique.

Le prêt, approuvé mardi par le conseil d’administration de la Banque mondiale, est distinct du prêt de sauvetage du Fonds monétaire international que l’Égypte a obtenu en décembre.

Dans un communiqué, la Banque mondiale a indiqué que les fonds seraient versés au cours des cinq prochaines années et qu’ils aideraient l’Égypte à créer des emplois « plus nombreux et de meilleure qualité » dans le secteur privé. Ils permettront également d’améliorer les services de santé et d’éducation ainsi que les programmes de protection sociale.

« Nous sommes fiers de poursuivre notre partenariat stratégique avec l’Égypte et nous nous engageons à soutenir les efforts en cours visant à améliorer la qualité de vie des Égyptiens », a déclaré Marina Wes, directrice de la Banque mondiale pour l’Égypte, le Yémen et Djibouti.

Elle a ajouté que le partenariat de la Banque mondiale avec l’Égypte soutient les efforts du pays « pour mieux reconstruire en créant les conditions d’un développement vert, résilient et inclusif ».

Le prêt aidera également l’Égypte à améliorer sa résilience aux chocs économiques et à renforcer sa capacité à s’adapter aux impacts du changement climatique et à les atténuer, a déclaré la Banque mondiale.

Cet accord intervient alors que l’économie égyptienne est confrontée à des difficultés croissantes, notamment en raison de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, qui a ébranlé l’économie mondiale. Au cours de l’année écoulée, l’inflation a grimpé en flèche et les pressions sur les pauvres et la classe moyenne se sont accrues.

Au cours des sept dernières années, l’Égypte a reçu de nombreux prêts d’institutions financières internationales, car elle s’est lancée dans une série de réformes visant à réorganiser son économie malmenée et à faire face aux répercussions de la pandémie de coronavirus et de l’invasion de l’Ukraine par la Russie.