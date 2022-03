El Abassi aux banques: «La fusion & acquisition ou la disparition»!

Le gouverneur de la Banque centrale, Marouane El Abbasi, a dit tout le bien qu’il pense de l’idée de fusion des banques publiques et privées, lors de sa dernière conférence de presse où dans des propos liminaires, il a estimé que la reprise des banques publiques est intervenue après les périodes difficiles qu’elles ont traversées, notant que les décisions radicales qui ont été prises par la Banque centrale et le gouvernement tunisien au cours des années 2013 et 2014 ont eu un impact positif sur leur situation financière.

Il a, également, souligné que le gouvernement est le seul organe autorisé à présenter une demande de fusion pour les banques publiques, tandis que le secteur privé reste libre de se prononcer sur cette option.

« Nous serons prêts à promouvoir la décision de fusion des banques, et nous allons encourager sa mise en œuvre « .

El Abbasi a expliqué que la décision de fusion & acquisition (F&A) des banques permettra nécessairement « le développement du système bancaire tunisien et fondera les banques nationales à être présentes au niveau mondial et régional », rappelant « le succès des banques marocaines dans ce domaine au cours de la dernière décennie ».

Ila affirmé que l’Institut d’émission s’emploiera à inciter les banques locales à s’inscrire dans cette démarche eu égard des effets positifs qu’elle produit sur le secteur bancaire national, ce qui ne manquera de contribuer à son rayonnement régional.

« Certaines banques atteindront à un moment donné le stade de la restructuration voire même de la décomposition si elles demeurent sous leur forme actuelle et si on ne pense pas à de nouvelles façons pour les développer, comme la fusion par exemple », a-t-il expliqué.

Le gouverneur de la BCT a souligné que le succès des sociétés tunisiennes de leasing financier en Algérie ou en Afrique encourage les banques tunisiennes à accéder aux marchés financiers voisins tels que ceux de Libye et les pays subsahariens.

Ila fait remarquer que la décision de fusion est mise en œuvre dans un certain nombre de pays à travers le monde, car cette expérience s’est avérée fructueuse dans de nombreux pays.

En fait, l’idée de fusion-acquisition et d’unification des métiers bancaires est une des choses importantes pour le développement du travail bancaire, selon ses dires.

La F&A, passerelle pour des banques fortes et de qualité

« Tel un fait établi, la fusion créera des unités bancaires fortes et capables de fournir les meilleurs et optimaux services aux clients et à tous sortes d’activités économiques et commerciales du pays et de la région », a-t-il insisté.

Les banques sont confrontées à de grands défis compte tenu de la concurrence féroce et de l’entrée de nouveaux acteurs et services techniques transcontinentaux qui peuvent menacer la survie des banques qui manqueraient à suivre le rythme des changements, en plus des incertitudes économiques et de la difficulté de s’assurer une augmentation naturelle de leurs revenus et bénéfices .

Cela a fait des fusions & acquisitions un moteur majeur de croissance, car elles pourraient représenter 50% de la croissance des revenus du secteur bancaire dans les années à venir, ce qui est supérieur au taux actuel déjà estimé 35%.

Dans un environnement où les F&A sont en plein essor, les banques traditionnelles se trouvent aux prises avec une concurrence importante de la part des sociétés de capital-investissement, des banques numériques disposant d’un financement suffisant et des entreprises technologiques qui achètent des banques.

Dans le même contexte, Jad Zarouali, responsable des services financiers chez Bain & Company au Moyen-Orient, a déclaré que » les banques conventionnelles, qu’elles recherchent des fusions, des partenariats ou des coentreprises, devront se concentrer pour fournir des solutions rapides et pérennes aux clients s’ils veulent réussir leurs fusions et acquisitions, ce qui va battre en brèche la réputation d’être plus lentes et plus bureaucratiques que les entreprises technologiques. »

Il est à noter que Bain & Company est une société internationale de conseil qui aide les acteurs du changement les plus ambitieux au monde à définir leur avenir.