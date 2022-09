Elite Capital financera les nouvelles usines minières de Royal Invest en Tunisie

Le PDG de Royal Invest, Temim Chaibi, a annoncé aujourd’hui que son entreprise a signé un accord de financement avec Elite Capital & Co. Limited – Royaume-Uni – pour financer ses nouvelles usines minières.

« Hier, Royal Invest a signé un accord de financement de ses nouvelles usines avec Elite Capital & Co. Limited, une société financière britannique de premier plan, après des négociations entamées depuis mai 2022 qui ont abouti à cet événement extraordinaire où l’accord a été signé au siège du Centre de Promotion des Exportations de Tunisie – CEPEX », a-t-il déclaré.

La mine de gypse « Royal Gypse » est la mine de gypse tunisienne la plus respectée depuis 2007. La mine de gypse ROI a livré du gypse de qualité supérieure à ses clients. ROI se consacre à produire le meilleur gypse du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord.

George Matharu, président et directeur général d’Elite Capital & Co. Limited, a, pour sa part, remercié l’ambassade du Royaume-Uni en Tunisie pour avoir « soutenu nos efforts, ainsi que nos avocats, Barrister Issam Belhaj et Barrister Akram Zribi, pour avoir fait un succès de toute la visite en Tunisie. »

Elite Capital & Co. Limited est une société de gestion financière qui fournit des services liés aux projets, notamment la gestion, le conseil et le financement, en particulier pour les grands projets d’infrastructure et les mégaprojets commerciaux.

Elite Capital & Co. Limited offre une grande expérience des transactions bancaires et financières et dispose d’une gamme de services de conseil spécialisés pour les clients privés, les moyennes et grandes entreprises ainsi que les gouvernements. Elle est également le gestionnaire exclusif du programme Government Future Financing 2030®.

Temim Chaibi a conclu sa déclaration en disant : « Je tiens à remercier tous mes collègues d’affaires et mes amis personnels qui ont soutenu notre projet pendant de nombreuses années pour arriver à cette fantastique conclusion. »