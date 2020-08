Elon Musk, désormais 4e plus grosse fortune du monde

La flambée de Tesla fait le bonheur de son patron. Elon Musk a engrangé près de 8 milliards de dollars lundi, après que le titre du constructeur de véhicules électriques a bondi de 11 % en Bourse. De quoi faire du fantasque milliardaire la quatrième fortune mondiale, selon le Billionaires Index de l’agence Bloomberg.

Grâce à ce nouveau gain, Elon Musk détient désormais 84,8 milliards de dollars. Un total qui lui permet de doubler le Français Bernard Arnault (patron de LVMH et propriétaire du Groupe Les Echos Le Parisien, à 84,6 milliards), l’Indien Mukesh Ambani (78,8 milliards) et Warren Buffett (78,2 milliards). Il n’est plus désormais qu’à un peu moins de 15 milliards de dollars de la troisième place, occupée par le patron de Facebook, Mark Zuckerberg (99 milliards).