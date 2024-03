Zaafrani à Tunis Carthage, pour voir les préparatifs pour le retour des TRE et le départ du Hajj

La ministre de l’Equipement et de l’habitat, chargée de la gestion du ministère du Transport, Sarra Zaafrani s’est rendue, lundi, aux terminaux n°1 et n° 2 à l’aéroport international de Tunis Carthage. Elle a insisté sur la nécessité d’accroitre d’efforts pour bien se préparer à la saison estivale et touristique, au retour des Tunisiens résidant à l’étranger et à la saison du petit pèlerinage, selon un communiqué, renud public, lundi par le ministère du Transport.

La ministre a mis l’accent sur l’importance de préserver l’image de l’aéroport, à travers l’amélioration de la qualité des services, le bon accueil, l’encadrement des passagers et la résolution des problèmes d’attente et des retards des vols, ainsi que les perturbations du trafic des passagers et des bagages.

En ce qui concerne les services de manutention au sol (traitement des bagages, enregistrement des voyageurs et salles d’attente…), la ministre a recommandé la digitalisation de l’ensemble des service pour plus d’efficacité.

Toujours à l’aéroport Tunis Carthage, Sarra Zaafrani a examiné l’état d’avancement des travaux du complexe « Tunisair technics » et s’est enquis de l’état d’avions en maintenance, soulignant la nécessité de garantir un entretien régulier des appareils pour assurer la sécurité, facteur déterminant de l’aviation civile.