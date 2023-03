Energies photovoltaïques: Le résidentiel au détriment de l’industriel

Le secteur des énergies renouvelables, en particulier l’énergie solaire, est « prometteur » en Tunisie, l’adoption des ressources naturelles dans la production d’énergie nécessite des mesures plus décisives pour surmonter les obstacles auxquels il est confronté afin de stimuler les investissements à grande échelle dans ce secteur, selon les propos de Ali Kanzari, président de la Chambre du Syndicat national des énergies photovoltaïques, affiliée à l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat.

Une activité sophistiquée

Dans une interview à African Manager, il a indiqué le secteur de l’énergie solaire photovoltaïque comprend environ 600 entreprises enregistrées auprès de l’Agence de contrôle de l’énergie, dont environ 170 ont réalisé au cours des 12 dernières années, soit depuis le lancement du programme solaire, une concentration de 250 mégawatts.

Le secteur réalise un chiffre d’affaires de 100 millions de dinars par an et permet à l’Etat de générer des revenus supplémentaires de 10 millions de dinars, tout en procurant environ 2000 emplois directs.

Il a expliqué que les entreprises tunisiennes n’interviennent pas dans les grands projets annoncés par le ministère de l’Industrie, car leur activité repose principalement sur le secteur local et résidentiel, tandis que 50 entreprises opèrent dans le secteur industriel avec une capacité de production ne dépassant pas 100.

Kanzari a estimé que l’activité de l’énergie solaire photovoltaïque est avancée dans le secteur résidentiel par rapport au domaine industriel, soulignant dans le même contexte que toute l’énergie solaire est liée au réseau électrique et à la Société tunisienne d’électricité et de gaz « Steg ».

En outre , en réponse à une question concernant la possibilité de stocker de l’énergie en cas de dépassement des quantités de production spécifiées, Kanzari a expliqué qu’il n’est pas possible de stocker de l’énergie électrique en s’appuyant sur des batteries, et dans le cas où la quantité d’énergie électrique produite à partir du système solaire dépasserait la quantité autorisée, l’énergie excédentaire est injectée dans le réseau électrique.

Il a souligné que les contrats liés à la consommation des ménages « autoproduction en basse tension » actuellement conclus s’étendent sur une période de 20 ans, à payer sur 4 ou 5 ans, et que le citoyen bénéficie de 15 années gratuites. Quant à la consommation industrielle, elle est connectée au réseau moyen et adopte des panneaux solaires d’une capacité spécifique comme le permet la loi tunisienne.

Il a, par ailleurs affirmé que les Tunisiens qui dépendent de l’énergie solaire dans leurs maisons sont de l’ordre de 4,4 millions engagés dans un taux de production estimé à 5%, selon ses estimations.

Les entreprises privées ne produisent pas d’électricité

S’agissant de l’étendue de la capacité du pays à réaliser la stratégie énergétique nationale fixée par le ministère de l’Industrie, qui vise à atteindre le taux d’intégration des énergies renouvelables dans le mix électrique national de 35% d’ici 2030, Ali Kanzari a indiqué que l’approche actuelle adoptée par les autorités du secteur rend difficile la réalisation des objectifs de cette stratégie, selon ses dires.

« L’approche actuelle du gouvernement dans ce domaine est toujours bloquée et il est difficile pour l’État d’atteindre les objectifs de la stratégie définie à moins d’accélérer le développement de sa méthode de travail et de commencer à mettre en œuvre les différentes mesures prises », a-t-il souligné.

Il assuré que l’un des facteurs qui peuvent aider à atteindre les objectifs de la stratégie énergétique est l’entrée en vigueur de la loi sur la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables, car elle permettra aux particuliers de produire de l’électricité et de la vendre aux fabricants et aux institutions de l’État, la Steg étant responsable du transport de l’électricité et de l’achat de la production excédentaire à bas prix.

Selon la législation en vigueur, une collectivité locale ou une institution publique ou privée active dans les secteurs industriel, agricole ou des services peut produire de l’électricité à partir des énergies renouvelables, une société d’autoproduction peut être constituée conformément à la législation en vigueur sous la forme d’une société anonyme ou à responsabilité limitée dont l’objet est limité à la production et à la vente d’électricité à partir d’énergies renouvelables.

Dans ce contexte, Kanzari a confirmé que cette loi entrera bientôt en vigueur, les prochains jours verront la promulgation d’un décret gouvernemental précisant les tarifs de transport pour la moyenne tensionn pour les sociétés de production qui se situeront entre 35 et 40 millimes.

Il a souligné que de nombreux investisseurs attendent la publication officielle de la loi pour annoncer la création de nouvelles entreprises dans le secteur, car le nouveau texte juridique fera de la Tunisie un marché concurrentiel et permettra des profits supplémentaires pour l’Etat, ses institutions ainsi que les industriels.