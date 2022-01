Energies renouvelables: la Tunisie et l’Arabie Saoudite signent un mémorandum d’entente

La Tunisie et l’Arabie Saoudite ont signé, mercredi, à Riyadh, un mémorandum d’entente dans le domaine des énergies renouvelables.

L’accord a été signé par la ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, Neila Nouira Genji et son homologue saoudien, l’Emir Abdelaziz Ben Salmen Ben Abdelaziz, en marge du Forum de l’avenir des minéraux qui se tient, du 11 au 13 janvier courant, au Centre international des conférences Roi Abdulaziz à Riyad.

Ce mémorandum d’entente vise à renforcer la coopération et à échanger les expertises, les politiques et les législations entre les deux pays en matière d’énergies renouvelables et de gouvernance énergétique.

A cette occasion, le ministre saoudien de l’Energie a souligné la prédisposition de son pays à coopérer davantage avec la Tunisie en matière d’énergies propres, saluant ses progrès et ses compétences humaines dans le domaine des énergies alternatives.

De son côté, la ministre a indiqué que ce mémorandum, « premier du genre », est de nature à consolider davantage les liens entre les deux pays dans ce domaine.