Entretien téléphonique Saied-Tebboune

Le président de la République, Kais Saied, a eu , jeudi, un entretien téléphonique, avec le président algérien Abdelmadjid Tebboune, au cours duquel il lui a présenté ses plus sincères condoléances pour le décès d’ un certain nombre de citoyens algériens suite aux incendies qui ont éclaté dans plusieurs régions, souhaitant prompt rétablissement aux blessés , et priant Dieu pour qu’Il protège l’Algérie de tout mal, précise un communiqué de la Présidence tunisienne.

Le président de la République a souligné que la Tunisie partage la même situation avec l’Algérie, et partage également avec elle les opérations de lutte contre les incendies en mobilisant ses moyens et ses capacités au service du peuple frère algérien, comme elle l’a toujours fait, ajoute la même source.