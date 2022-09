Epidémie d’Ebola en Ouganda : le Rwanda mise sur la prévention

Le Rwanda a vacciné plus de 200.000 personnes contre Ebola.



Pour empêcher la propagation du virus Ebola à partir de la frontière ougandaise, le gouvernement rwandais a annoncé mercredi des mesures d’urgence.



Cela fait suite à des informations rapportées par des médias locaux, en début de semaine, et qui font état de 23 décès dus à la fièvre hémorragique en Ouganda voisin, suscitant des craintes d’une épidémie d’Ebola en l’Afrique de l’Est, selon Apanews.



Tous les voyageurs entrant au Rwanda en provenance de l’Ouganda sont désormais soumis à un contrôle à la suite de l’apparition de la maladie à virus Ebola dans le pays voisin.



Kigali a par ailleurs lancé des exercices médicaux pour le personnel médical, y compris les épidémiologistes, et a réactivé le centre de traitement de Nyamata, dans l’Est du pays, qui est équipé pour traiter tout cas suspect d’Ebola.



Le directeur général du Centre biomédical du Rwanda (RBC), Claude Mambo Muvunyi, a déclaré qu’aucun cas d’Ebola n’a été signalé dans le pays, à l’exception d’un suspect qui s’est révélé négatif après plusieurs tests.



« Plusieurs équipes médicales sont en train d’être mises en place à travers le pays dans le cadre de la préparation nationale », a indiqué Dr Muvunyi.



A ce jour, l’Ouganda a enregistré 36 cas d’Ebola, dont 23 décès. La souche d’Ebola signalée dans ce pays proviendrait du Soudan du Sud et ne serait pas liée à celle de la République démocratique du Congo.

