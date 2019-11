Espérance de Tunis : 20 jours de repos pour Abdelkader Badrane

Le défenseur algérien de l’Espérance de Tunis, Abdelkader Badrane, victime d’une entorse à la cheville, sera indisponible pendant environ 20 jours, annonce le club sang et or sur, vendredi, sur sa page officielle facebook.

Badrane qui a été blessé jeudi à El Menzah, lors du match en retard de la 2e journée face au CA Bizertin (3-1), subira après la période de repos de nouveaux examens pour suivre l’évolution de son état de santé et se fixer sur son programme de préparation.