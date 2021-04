Ethiopie : Washington appelle les troupes érythréennes à se retirer du Tigré

Le secrétaire d’Etat américain, Antony Blinken, a exhorté l’Ethiopie, lundi 26 avril, à réagir face à l’aggravation du « désastre humanitaire » au Tigré, où le risque de famine est élevé. Lors d’un entretien avec le premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, Blinken a exprimé sa « profonde inquiétude quant à l’aggravation de la crise humanitaire et des droits humains dans le pays », notamment dans la région du Tigré, a indiqué le département d’Etat dans un communiqué.

Le chef de la diplomatie américaine a également appelé les troupes érythréennes à se retirer « immédiatement, complètement et de manière vérifiable ». L’Erythrée a reconnu ce mois-ci pour la première fois une présence de ses forces armées au Tigré et a promis un retrait de celles-ci. Les militaires venant d’Erythrée et de la région éthiopienne de l’Amhara « contribuent au désastre humanitaire croissant et commettent des violations des droits humains », affirme le communiqué.