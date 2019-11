Etoile du Sahel: l’Espagnol Juan Carlos Garrido, nouvel entraîneur

L’Etoile sportive du Sahel a annoncé, lundi sur sa page “Facebook”, avoir engagé l’espagnol Juan Carlos Garrido à la tête de son équipe séniors de football.

Le club n’a pas encore indiqué la durée du contrat qui le lie avec le tacticien espagnol.

Garrido (50 ans) compte grande expérience, ayant notamment tenu les rennes de plusieurs clubs européens, africains et asiatiques de renommée à l’instar de Villarreal et Real Betis en Espagne, le Club de Bruges en Belgique, Al-Ahly en Egypte, le Raja de Casablanca au Maroc, Al-Ettifaq en Arabie Saoudite et Al-Ain aux Emirats.

Il a déjà remporté la coupe de la Confédération africaine de football (CAF) à deux reprises; avec Al-Ahly d’Egypte en 2014 et le Raja Casablanca en 2018.

Juan Carlos Garrido avait, également, remporté la surpercoupe d’Egypte en 2014 avec Al-Ahly et la coupe du trône en 2017 avec le Raja.

La formation sahélienne passe, rappelle-t-on, depuis un certain temps par une crise liée au cadre technique qui a suivi la démission de Faouzi Benzarti, ainsi qu’au manque d’effectif, à l’absence de recrutement à la hauteur des aspirations de ses supporters ainsi que la déception de la finale perdue de la Coupe de Tunisie face au CS Sfaxien et à l’élimination précoce en coupe des clubs arabes dont elle détient le titre.