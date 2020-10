Exercice naval tuniso-français au large des côtes françaises

Un exercice naval conjoint tuniso-français a été mené au large des côtes françaises du 12 au 16 octobre courant, a indiqué, lundi, le ministère de la Défense nationale.

L’exercice vise à « renforcer la coordination entre les deux parties en matière de lutte contre les activités illicites en mer, dans le cadre d’une force maritime conjointe », a précisé le département.

L’exercice a été réalisé par le patrouilleur de haute-mer « Hannon » du côté tunisien et le patrouilleur de haute-mer « Commandant Birot F796 » du côté français.

Le patrouilleur de haute-mer « Hannon » a été mis en service en septembre 2018. Il se distingue par des caractéristiques technologiques de pointe, dont sa capacité à accueillir plus de 70 militaires et à demeurer en mer jusqu’à deux semaines.

Parmi ses principales missions: les opérations de secours d’urgence, de surveillance, de contrôle et d’intervention rapide contre toutes les formes du crime organisé et de terrorisme. Il a, également, pour mission d’assurer la sécurité des eaux internationales et de protéger les ressources halieutiques et les aires marines protégées.