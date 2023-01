Extension de la Pénétrante sud de la capitale: Un projet pilote de 370 millions de dinars

Les travaux d’extension de la Pénétrante sud de la capitale progressent à un rythme soutenu, a confirmé le chef du projet au ministère de l’Equipement et de l’habitat, Sami Hosni, soulignant qu’il s’agit d’un projet unique, car il garantit tous les aspects techniques et respecte l’aspect environnemental et social.

Le projet de mise en 2×4 voies de la Pénétrante sud «PS» et Décongestion de la Sortie Sud « SS », dans les gouvernorats de Tunis et Ben Arous a pour objectif d’assurer une liaison rapide et directe entre le centre-ville, les quartiers de banlieues Sud du Grand Tunis (Mégrine, Radès, Ezzahra, Ben Arous, El Mourouj, Hammam-lif etc.

Hosni a indiqué que ce projet est l’un des plus grands projets nationaux en cours d’achèvement, son coût total s’éleve à environ 370 millions de dinars. Il a, en outre, assuré que le ministère est désireux d’achever les travaux conformément aux normes et standards internationaux. Il permettra, de, ce fait, de contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des riverains.

Assurer la fluidité de la circulation

Le chef du projet a rappelé que les travaux ont officiellement commencé depuis mars 2021 et se poursuivront pendant 3 ans, soulignant que le projet est situé dans une zone urbaine, et qu’un plan stratégique a été élaboré en concertation avec les services de sécurité chargés de la circulation routière. Des déviations provisoires sont opérées par le staff des travaux déjà en place (ouvriers et ingénieurs). D’autre part, la sécurité routière sera prise en considération pendant toute la durée des travaux par la mise en place d’une signalisation adéquate et des barrières modulaires le long des zones des travaux.

Hosni a, par ailleurs, assuré que ce nouveau grand projet a, principalement pour but de résoudre le problème du trafic de plus en plus encombrant sur l’autoroute de la banlieue sud de la capitale et qui ne cesse de perturber la circulation des voitures, sachant que cette même route enregistre aux heures de pointe le passage d’environ 150 000 véhicules et 5 000 camions.

Les composants du projet divisés en 5 lots

La Pénétrante sud de la capitale sera élargie sur 11,5 km pour en faire 4×2 voies réparties en 5 lots, les transformations achevés sur 6 km, selon les dires du responsable. Cette route reliera la zone de l’hôpital des grands brûlés de Ben Arous, à l’entrée de Tunis et de Mourouj, en passant par Jebel Jloud.

Le lot n°1 comprend l’élargissement à 2×4 voies du viaduc Saint Gobain Z4, le 2ème lot comprend l’élargissement de la voie Lacania, le 3ème comprend des travaux de mise en 2×4 voies de la sortie sud et des échangeurs sortie sud et dans la rue des martyrs dans le gouvernorat de Ben Arous, le lot n°4 comprend l’échangeur Bir el Kassaa, et le 5ème lot est comprend la construction des échangeurs Yahoudia.

3 milliards de dinars dédiés aux projets routiers en 2023

Au total, la valeur des projets routiers à mettre en œuvre courant 2023 est estimée à environ 3 milliards de dinars, selon les données publiées par le ministère de l’Equipement.

D’après Hosni, l’une des raisons de la perturbation des projets en Tunisie est le manque de l’élément humain et les retards liés aux règlements fonciers.

En conséquence, le ministère a décidé de résoudre tous les problèmes immobiliers avant de lancer tout projet public et le confier à des entrepreneurs.