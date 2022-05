« Fatma Khalsi s’était déjà mise en retrait de toute activité professionnelle »

Suite à la publication par des sites et des pages sur les réseaux sociaux d’information relative à la nomination de Mme Fatma Khalsi Abassi à un poste d’Administrateur Indépendant dans la banque italienne UBAE, filiale de banque libyenne « LFB », nous apprenons que l’intéressée a décliné le poste et n’est membre d’aucun autre conseil d’administration, ni en Tunisie ni à l’étranger.

Bien que bénéficiant d’une expérience de plus de 30 ans dans le domaine bancaire et financier et ayant occupé des responsabilités opérationnelles de premier plan ainsi que des postes d’administrateur dans des groupes financiers tunisiens et étrangers depuis les années 1990, l’épouse du Gouverneur de la BCT s’était mise en retrait de toute activité professionnelle depuis l’accession de son mari à la tête de la Banque Centrale de Tunisie.