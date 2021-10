Fipa-tunisia-Novation City: Signature d’une convention de partenariat en matière d’appui aux investisseurs étrangers

Une convention de coopération et de partenariat vient d’être signée entre la « FIPA-Tunisia » et le pôle de compétitivité de Sousse « Novation City » , a indiqué dimanche, l’Agence de Promotion de l´Investissement Extérieur.

Cet accord a pour objectif « de définir le cadre général pour l’instauration d’un partenariat en matière d’appui aux investisseurs étrangers, dans la concrétisation de leurs projets, ce qui est de nature à favoriser la création d’emplois et le développement économique local ».

Cette convention a été signée par le Directeur Général de la FIPA, Abdelbasset Ghanmi et le DG de « Novation City », Hichem Turki, en présence de l’ambassadeur du Japon en Tunisie, Shinsuke SHIMIZU et du Président de la Chambre de commerce et d’industrie tuniso-japonaise (CCITJ), Hedi Ben Abbes.

La cérémonie de signature s’est tenue en marge de la conférence qui a été consacrée le 14 octobre 2021 à Sousse, à la préparation du 8ème Sommet de la Conférence internationale de Tokyo pour le développement de l’Afrique « TICAD8 » prévue en Tunisie en 2022, intitulée « Innovation digitale, Intelligence artificielle, Industrie 4.0 : Perspectives Japon-Afrique » .

La Tunisie accueillera, en août 2022, la Ticad 8 et sera ainsi, le deuxième pays africain après le Kenya (2016) à accueillir cette conférence d’envergure.