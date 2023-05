Fonds national d’art plastique : Démarrage du transfert du dernier lot du palais Ksar Saïd vers la BNT

Le ministère des Affaires Culturelles a entamé, lundi, le transfert du dernier lot du fonds national d’art plastique placé au Centre des arts, de la culture et des lettres, Palais Ksar Saïd, au Bardo, vers les dépôts de la Bibliothèque Nationale de Tunisie (BNT), à Tunis.

Le transfert des œuvres se déroule en coordination avec le ministère de la Défense nationale qui sécurise l’opération sur ses différentes étapes et celui des Domaines de l’Etat et des Affaires Foncières.

L’annonce de transfert de ce nouveau lot du Fonds national d’art plastique au Palais Ksar Said vers la BNT coïncide avec la tenue de la 3ème édition des Journées d’art contemporain de Carthage (JACC) qui se déroule, du 26 au 30 mai à la Cité de la Culture, en présence de plus de 200 artistes plasticiens de 23 pays.

Dans un communiqué publié, dans l’après-midi, le ministère a annoncé que l’opération du transfert des œuvres restantes s’étalera sur plusieurs semaines. Dans une prochaine étape, l’équipe chargée de l’opération de transfert va entamer la restauration des œuvres en vue de leur préservation dans le respect des conditions scientifiques optimales de conservation.

Le fonds transféré est composé notamment d’anciennes œuvres picturales, sculpturales et en céramiques qui appartiennent majoritairement aux artistes plasticiens de l’Ecole de Tunis. Il comprend également un certain nombre d’œuvres appartenait à des orientalistes ayant visité ou vécu en Tunisie, a fait savoir le ministère.

Ce projet entamé en 2018, s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale pour la préservation du fonds national d’art plastique de l’Etat qui comporte environ 13.000 œuvres artistiques acquises depuis les années 60 et dont certains sont dans un état critique.

Deux espaces avaient été aménagés à la BNT pour accueillir les réserves des arts plastiques pour ensuite les transférer au Musée National d’Art Moderne et Contemporain (MACAM Tunis) qui a son siège à la Cité de la Culture.

La phase finale du transfert du premier lot avait eu lieu le 11 novembre 2019, et ce en prévision de l’ouverture officielle du MACAM Tunis. Le transfert des oeuvres et autres pièces d’art s’est faite sur des étapes vers les dépôts du Musée qui a été officiellement inauguré le 20 mars 2018, à l’ouverture de la Cité de la Culture. Le musée dispose d’une réserve dédiée au stockage des collections d’un atelier d’assistance technique et d’un atelier de restauration, aménagés sous des conditions de conservation hautement étudiées.

Après de longues décennies d’oubli passées dans les dépôts du palais Ksar Saïd, une sélection d’anciennes œuvres picturales, sculpturales et en céramiques était présentée au grand public à l’occasion de l’inauguration du MACAM Tunis en 2018 dans le cadre d’une exposition intitulée » Sculptural sculpté » (21 mars-31 avril 2018). Suite à son ouverture officielle le 24 août 2022, le MACAM Tunis a abrité une exposition rétrospective de cinq mois, » Arts plastiques en Tunisie : voyage avec le Fonds national (1850 – 2021) « , composée d’une sélection d’œuvres appartenant au Fonds national d’arts plastiques. Près de 400 œuvres de peinture, sculpture, céramique, photographie et d’art contemporain étaient visibles dans cette exposition qui explore l’histoire de l’art et l’expérience plastique en Tunisie sur plus d’un siècle et demi.

D’après d’anciens chiffres officiels, 1 500 œuvres ont été déplacées à la Cité de la culture au cours du mois de février 2018 sur un total de 13.000 œuvres acquises depuis les années 60.

Un rapport, publié en mai 2019 par la Cité de la culture, faisait état de plus de 1537 œuvres numérisées, selon la méthode GOA, plus de 50 œuvres sculpturales déplacées en septembre 2017 à la BNT et 1005 œuvres plastiques en février 2018. Le rapport mentionnait un total de 2162 œuvres sauvées du péril et placées dans des lieux répondant aux normes de conservation requises. Il prévoyait aussi le transfert de 6000 autres œuvres d’art des fonds de Ksar Saïd à la BNT et le transfert de 2000 œuvres de la Bibliothèque Nationale vers la Cité de la culture.

- Publicité-