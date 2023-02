Foot – Allemagne: le Bayern corrige l’Union Berlin (3-0) et garde la tête après la 22e journée

Le Bayern Munich a corrigé l’Union Berlin 3 à 0 lors du choc de la Bundesliga dimanche soir à l’Allianz Arena et conservé la tête du championnat d’Allemagne au soir de la 22e journée.

Avec 46 points, le Bayern partage le sommet de la Bundesliga avec le Borussia Dortmund et conserve la tête à la différence de buts générale (+43 contre +18).

L’Union reste troisième à trois points du duo de tête (43) alors que le RB Leipzig reste en embuscade à quatre points (42).

Les buts munichois ont été inscrits par Eric Maxim Choupo-Moting (31e), Kingsley Coman (40e) et Jamal Musiala (45e+1).

- Publicité-