Foot – Angel Di Maria annonce son départ de la Juventus

Le champion du monde argentin de 35 ans Angel Di Maria, courtisé notamment par l’Arabie saoudite, quitte la Juventus de Turin après une saison seulement, a annoncé l’ancien milieu offensif du PSG sur son compte Instagram mardi.

Arrivé libre après sept saisons à Paris, Di Maria a joué 40 matches pour la Juve, pour huit buts marqués, mais n’est pas parvenu à remporter de titre.

« Je pars avec la tranquillité d’esprit d’avoir tout donné pour aider le club à continuer à gagner des titres, mais cela n’a pas été possible », a-t-il écrit sur Instagram.

« Je pars avec le goût amer de ne pas y être parvenu mais avec le bonheur d’emmener avec moi de nombreux amis du merveilleux vestiaire dont j’ai fait partie », a ajouté le joueur désormais libre de signer où il veut. A l’instar de son compatriote Lionel Messi, Di Maria est ciblé par l’Arabie Saoudite pour rejoindre dans le championnat local Cristiano Ronaldo, arrivé fin 2022 à Al-Nassr, et Karim Benzema, qui a signé mardi avec le club d’Al-Ittihad.

Messi, Di Maria, ou encore Luka Modric, font partie d’une liste de « plus de dix » stars du ballon rond établie en vue de leur recrutement par des clubs saoudiens, a affirmé lundi à l’AFP une source proche des négociations.

Di Maria a remporté la Ligue des champions 2014 et le championnat d’Espagne 2012 avec le Real Madrid. Il a notamment été cinq fois champion de France avec le PSG entre 2016 et 2022, et champion du Portugal en 2010 avec Benfica.

