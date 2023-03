Foot-Angleterre: Ferguson et Wenger au « Hall of Fame » de la Premier League

L’Ecossais Alex Ferguson et le Français Arsène

Wenger sont les premiers entraîneurs intronisés au sein du

« Hall of Fame » du championnat d’Angleterre pour leurs exploits respectifs

avec Arsenal et Manchester United, a annoncé mercredi la Premier League.

Les deux emblématiques techniciens, restés d’innombrables années chez les

Gunners et les Red Devils, ont croisé le fer pendant une quinzaine d’années

marquées autant par leur forte rivalité que par leur respect mutuel.

Sir Alex, arrivé lors de la saison 1992-1993, est resté 26 ans à la tête

de « ManU », qui, avant lui, n’avait plus été champion d’Angleterre depuis

1967.

L’entraîneur qui possède le plus de titres dans l’histoire de la Premier

League (13) a pris sa retraite en 2013.

« Une telle reconnaissance, c’est un honneur », a déclaré l’ancien

entraîneur, aujourd’hui âgé de 81 ans. « Mais il ne s’agit pas que de moi en

tant que personne. C’est aussi la récompense du travail réalisé à

Manchester United, du lien créé tout au long de ces années. Je suis fier

pour le club, les entraîneurs et mes joueurs ».

Son rival est lui arrivé en 1996 à Londres, comme l’un des premiers

techniciens étrangers d’Angleterre. Il a quitté Arsenal en 2018 après y

avoir laissé son empreinte et révolutionné le jeu en misant sur la science

et la diététique pour mettre en place une approche plus professionnelle.

Sur le plan du jeu, le Français de 73 ans, aujourd’hui responsable du

développement à la Fifa, a promu un football attrayant et offensif grâce à

de nombreux joueurs inconnus qu’il est allé chercher et qui se sont révélés

grâce à lui, dont Thierry Henry ou Patrick Vieira par exemple, déjà

présents au « Hall of Fame ».

En 1997-1998, lors de sa première saison complète, il a remporté son

premier titre de champion. En 2003-2004, ses Gunners sont restés invaincus

toute la saison.

- Publicité-