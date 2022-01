Foot-CAN : L’entraîneur du Nigéria démissionne après la défaite contre la Tunisie

L’entraîneur du Nigeria, Austin Iguafuen, a annoncé sa démission en tant que manager des « Super Eagles » après la défaite de dimanche contre la Tunisie et leur élimination du « Cameroun 2021 ». Championnat d’Afrique des Nations.

« Je vais retourner à mon poste et permettre à la fédération nationale de football de prendre une décision sur ce qui se passera dans la prochaine période », a déclaré Iguafuin . Il a ajouté : « Nous avons eu des problèmes de rapidité de passe, nous avons essayé de changer de tactique, mais cela n’a pas fonctionné, ce n’était pas notre jour et nous avons joué contre un adversaire difficile. »

Iguafuin a pris en charge l’entraînement temporaire du Nigéria après l’expulsion de Gernot Rohr le mois dernier, et a réussi à mener son pays au premier tour des Nations africaines, dépassant son groupe avec tous les points, avant de perdre contre la Tunisie avec un seul but et quitte le tournoi pour la première fois en huitième de finale.

Le Portugais Jose Peseiro devrait prendre en charge la supervision technique de l’équipe des « Green Eagles » au cours de la prochaine période, après que la Fédération nigériane ait annoncé son contrat avant le début de l’actuelle phase finale des Nations africaines.