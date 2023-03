Foot-Coupe de France: Nantes-Lyon et Annecy-Toulouse en demi-finales

Nantes, tenant du titre, accueillera Lyon en

demi-finale de la Coupe de France et Annecy, 10e de Ligue 2 et vainqueur de

l’OM mercredi, sera opposé à Toulouse, selon le tirage au sort effectué

jeudi.

Annecy a créé mercredi une énorme surprise en éliminant au Stade Vélodrome

Marseille (2-2, 7 t.a.b. à 6) qui courait après un onzième trophée dans

l’épreuve.

C’est la première fois que le club haut-savoyard atteint le dernier carré

de la Coupe de France. Pour la troisième fois de rang, le FCA a dû en

passer par la séance des tirs au but mercredi, après Belfort en 1/16 et le

Paris FC en 1/8.

Il recevra Toulouse, qui a sèchement battu le dernier de Ligue 2, Rodez

(6-1).

Le FC Nantes, vainqueur l’année dernière, recevra à la Beaujoire Lyon qui

n’a plus gagné ce trophée depuis 2012. Les Lyonnais s’étaient imposés 2-1

contre Grenoble mardi.

Une semaine après son élimination en Ligue Europa face à la Juventus

Turin, Nantes a battu le troisième de Ligue 1 Lens (2-1) grâce à un doublé

d’Andy Delort et gagné le droit de « continuer de rêver » à un second titre

d’affilée, selon son entraîneur Antoine Kombouaré.

En 2022, ce trophée lui avait ouvert les portes de la Ligue Europa.

« Très content de recevoir. A nous de faire le match pour amener le

supporters au Stade de France. On est conscient que les supporters veulent

le doublé », a réagi l’attaquant nantais Andy Delort après le tirage au

sort.

Les quatre équipes s’affronteront les 4 et 5 avril prochains et la finale

est programmée le 29 avril au Stade de France.

Programme des demi-finales de la Coupe de France (4 et 5 avril):

Nantes (L1) – Lyon (L1)

Annecy (L2) – Toulouse (L1)

- Publicité-