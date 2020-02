Foot-Coupe d’Italie (demi-finales): affiches alléchantes et duel Ibrahimovic-Ronaldo

Les demi-finales aller de la Coupe d’Italie

proposent deux affiches alléchantes : la première mettra aux prise mercredi

l’Inter Milan et Naples, alors que la seconde opposera jeudi l’AC Milan à

la Juventus.

Après leur spectaculaire victoire dimanche dans le derby de Milan (4-2),

les nerazzuri auront peut-être les jambes lourdes. Mais ils sont pleins de

confiance et regonflés par leur première place retrouvée alors que Naples,

battu à domicile dimanche par Lecce, reste en plein doute.

Le gros morceau viendra donc ensuite jeudi avec le choc entre le Milan et

la Juventus et, surtout, entre les deux attaquants vedettes de l’AC Milan

et de la Juventus, Ibrahimovic et Cristiano Ronaldo.

Le Suédois de 38 ans a joué tout le Derby dimanche et son entraîneur

Stefano Pioli pourrait être tenté de le préserver. Mais il sait combien son

équipe est déjà dépendante de l’ancien Parisien, encore décisif dimanche

avec un but et une passe décisive contre l’Inter.

Ronaldo, lui, est dans une forme éblouissante et a marqué au moins un but

lors de chacun des 10 derniers matches de la Juve en championnat.

Le Portugais n’aime pas particulièrement souffler et sa présence est donc

probable, d’autant que la défaite face au Hellas Vérone samedi doit être

effacée pour ne pas laisser le doute s’installer.

Le programme:

Demi-finales de la Coupe d’Italie – Matches aller

Mercredi:

(20h45/19h45 GMT) Inter Milan – Naples

Jeudi:

(20h45/19h45) AC Milan – Juventus

Les matches retour auront lieu les 4 et 5 mars.