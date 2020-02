Foot-Coupe du roi : Real Sociedad – Mirandés et Athletic Bilbao – Grenade en demi-finales

La Real Sociedad sera opposée à Mirandés, seul club de deuxième division encore en lice, et l’Athletic Bilbao à Grenade en demi-finales de la Coupe du roi en Espagne, d’après le tirage effectué ce vendredi au siège de la fédération espagnole de football (RFEF), à Las

Rozas.

Les deux clubs basques ont éliminés les deux géants du football espagnol, le Real Madrid (4-3 par la Real Sociedad) et le FC Barcelone (1-0 par Bilbao) jeudi soir en quarts de finale.

Le Petit Poucet Mirandés (D2) est venu à bout de Villarreal mercredi avec la manière (4-2), tandis que Grenade, promu en Liga cette saison, s’est défait du champion en titre, le Valence CF (2-1) mardi.

Les demi-finales se disputeront en match aller-retour le 12 février et le 4 mars. La finale est programmée le 18 avril.