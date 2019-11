Foot-Eliminatoires CAN 2021 (2è journée/ Gr. I) : le Sénégal bat Eswatini (4-1)

La sélection du Sénégal de football a battu son

homologue de Eswatini (ex-Sierra Léone), dimanche à Manzini, par 4 buts à 1, lors de la

deuxième journée (groupe I) des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des

Nations (CAN) 2021 de football.

Famara Diédhiou qui avait raté un pénalty en première période a inscrit

les 3 premiers buts sénégalais en seconde période. Le 4e but des Lions est

l’œuvre de Papa Alioune Ndiaye.

Le but des Swanzi a été inscrit par E. Mamba.

Lors de la première journée, le Sénégal avait battu, à domicile le Congo,

2-0, alors que Eswatini avait été surclassé par la Guinée Bissau, 3-0.